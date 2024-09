Taylor Swift regna en els premis MTV de videoclips i anima a votar als EUA

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

Taylor Swift va pujar dimecres a la nit (matinada d’ahir a Espanya) a l’olimp dels MTV Video Music Awards a l’igualar el rècord de 30 estatuetes que acumula Beyoncé i, malgrat que va ser la guanyadora absoluta, va compartir protagonisme amb una altra estrella del pop, Katy Perry. Swift es va emportar set premis, incloent el d’artista de l’any i millor videoclip per Fortnight, amb Post Malone, i es va col·locar al nivell de Beyoncé, que en té 26 al seu nom més 4 de compartits, dos amb el seu marit Jay-Z. La cantant, compositora i directora de Fortnight va parlar de “la felicitat, la diversió i la màgia” que li aporta el seu nòvio, el jugador de futbol americà Travis Kelce, i va animar els seus fans majors de 18 anys “a registrar-se i votar una altra cosa”, amb referència a les pròximes eleccions presidencials als EUA. Swift es va coronar el mateix dia en què va irrompre de ple en la campanya electoral amb un missatge a Instagram en el qual va donar suport a l’actual vicepresidenta i candidata demòcrata, Kamala Harris. La gala de tres hores, celebrada a l’estadi UBS de Nova York, va estar carregada d’actuacions, però sens dubte la més espectacular va ser la de Katy Perry que, abans de rebre el premi Vanguard a la seua carrera –de mans del seu marit, l’actor Orlando Bloom–, va fer un intens repàs de 10 minuts als seus grans èxits. El premi a la millor nova artista va ser per a Chappell Roan, que va dedicar el seu assoliment a la gent trans, drag i gai, i als queers; Sabrina Carpenter es va endur el guardó a la millor cançó de l’any, per Espresso; Eminem va ser el rei del hip-hop, Lenny Kravitz va ser guardonat com a millor artista rock; i la brasilera Anitta va arrasar en música llatina amb Mil veces.