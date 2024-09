El conseller de la Presidència, Albert Dalmau reafirma el compromís del Govern amb l’agenda rural per "cohesionar el territori"

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha reafirmat aquest dissabte el compromís del Govern amb l’agenda rural com a via per "cohesionar el territori" i afrontar els reptes conjunts.

"El país s’ha de pensar sencer, des d’Alcanar fins Portbou", ha defensat Dalmau durant la seua visita institucional a Cervera, Lleida, després de visitar el consistori i reunir-se amb l’alcalde Jan Pomés, segons informa en un comunicat la Generalitat de Catalunya.

Ha incidit en l’aposta del Govern per "enfortir les capitals de comarca", ja que juguen, textualment, un rol essencial per vertebrar el país.

"Ara vindrà un moment interessant de tramitació i aprovació de la llei de pressupostos i aquí també podrà ser on puguem canalitzar les seues peticions en forma d’inversions que beneficiïn el conjunt del país", ha afegit.

Durant la trobada amb Pomés, s’han tractat qüestions com l’edifici del Sindicat i la universitat, així com l’accés a l’habitatge, i en la reunió també han participat la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, i el secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor.