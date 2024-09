La col·legiata de Sant Pere de Ponts, vista per Pilarín Bayés

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La col·legiata de Sant Pere de Ponts ja té la seua pròpia història il·lustrada, en aquest cas per la reconeguda dibuixant Pilarín Bayés. El volum Petita història de Sant Pere de Ponts es va presentar ahir a la plaça del Planell de Ponts i en el marc de la seua festa major. El llibre compta amb els textos de l’escriptora local Xènia López i narra diversos contes dirigits al públic infantil sobre personatges, artistes, poblacions, festes populars i monuments. Gràcies al conte, que forma part de la col·lecció Petites històries de l’Editorial Mediterrània, els més petits podran descobrir la història de Sant Pere de Ponts en plena celebració del seu mil·lenari. Bayés va aprofitar la visita al municipi per conèixer l’antiga església de Sant Pere. Tant la il·lustradora com l’escriptora del conte van expressar ahir la seua satisfacció per haver format part d’un projecte “amb tanta història”. L’acte també va comptar amb l’actuació de l’acordionista Aran Sala i del Grup de Danses del Roser. Durant l’espectacle, Bayés va dibuixar en directe una de les escenes davant d’un nombrós públic. Així mateix, els actes de commemoració del Mil·lenari de Sant Pere de Ponts es reprendran el proper 26 d’octubre, amb el concert extraordinari de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi que tindrà lloc a l’interior de la col·legiata.