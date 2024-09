Jocs i música a Guissona

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 500 nens i nenes van participar ahir a Guissona en la segona edició del Festival Embarca’t, organitzat per l’empresa de la Segarra Oa2 Produccions. El muntatge va tenir lloc a la zona esportiva i va ocupar els dos pavellons polivalents de la localitat, un de dedicat exclusivament a unflables i jocs infantils i l’altre amb tallers i propostes musicals com les del grup de Cervera Versions per Xics, que van presentar l’espectacle El Retrobament, amb versions de música per a tots els públics. Va destacar una peça composta pel pianista Marc Castellà, que serà la música amb la qual es donarà a conèixer el festival.

També hi va actuar el grup Reggae per Xics, que van presentar el muntatge El cuc quàntic, un viatge en el temps amb músiques d’èpoques diferents que van fer ballar els més petits. El muntatge va oferir també la presentació del grup teatral Fadunito, que va interactuar entre el públic.El públic infantil també va poder participar en tallers de dibuix i pintacares, un taller de creació de xapes i un altre per elaborar jocs que els petits van poder emportar-se a les seues cases.El Museu de Guissona va complementar la jornada amb l’activitat Ludi Iesso, que exposa com vivien els habitants de l’antiga Iesso fa 2.000 anys, en els quals van poder vestir-se com en època romana, participar en una excavació o jugar amb els jocs que practicaven els petits en l’antiguitat. Aquesta és la segona edició del muntatge. La primera va tenir lloc l’any passat a la zona esportiva de Cervera.