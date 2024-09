Dansa i arts plàstiques, de la mà al festival Natures

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fins a un total de disset propostes de dansa i arts plàstiques formaran part de la programació del festival Natures, que celebrarà la cinquena edició el 5 i 6 d’octubre a l’Alzina de l’Aguda, un poble de la Noguera de tot just una vintena d’habitants, a prop de Ponts. Els impulsors, la ballarina i coreògrafa Olga Tragant i l’artista plàstic Jaume Amigó, van explicar ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida que el Natures passarà a convocar-se de forma bianual. La Cia. Berta Baliu va oferir una petita mostra d’aquesta fusió de dansa i arts plàstiques en una actuació en ple Eix Comercial, davant l’edifici de l’IEI, per anunciar també que les entrades ja estan a la venda a festivalnatures.com. Entre les novetats, la participació d’alumnes de l’Escola d’Art d’Ondara (Tàrrega), que assistiran els artistes residents que del 21 de setembre a l’1 d’octubre treballaran en les sis creacions que es mostraran al festival, i la col·laboració amb la fira FotArtC de la veïna Cabanabona per la qual sis fotògrafs retrataran els artistes seleccionats.

Per la seua banda, la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va afirmar que el festival Natures “demostra que la cultura té cabuda a tot arreu i se’n pot gaudir en qualsevol racó del país”.