El 19è Musiquem Lleida programa 12 actuacions en diversos espais de la ciutat i recupera l'escenari del CaixaForum

El Musiquem Lleida celebrarà del 4 al 6 d'octubre la seva 19a edició amb un programa que inclou 12 actuacions que tindran lloc en diversos espais de la ciutat, com ara la plaça Ricard Vinyes, la Seu Vella o el CaixaForum, que tornarà a acollirà actuacions després d'unes edicions sense fer-ho. Pel que fa als estils, predomina la música clàssica, el jazz i la música tradicional, tot i que també hi ha propostes experimentals que barregen l'electrònica amb la música clàssica. L'objectiu del festival internacional és "portar la música a l'abast de tothom, al carrer, i fer que l'estètica musical no sigui una barrera per poder gaudir-la", ha explicat Maria Carme Valls, directora de la Coral Shalom, entitat que organitza el certamen.

La directora de la Coral Shalom ha destacat que aquesta edició ha estat una de les que més inscripcions ha assolit, amb més de 100 propostes de grups i solistes presentades. En total, al festival hi actuaran les dotze propostes seleccionades, fet que el converteix en una de les edicions amb més concerts, ja que en els darrers s'havien programat una desena d'actuacions.

Segons Maria Carme Valls, l'alt nombre d'artistes interessants en participar-hi demostra que el festival s'ha consolidat com una bona plataforma perquè els músics que es volen professionalitzar es puguin donar a conèixer.

El festival arrencarà el divendres 4 d'octubre a les 6 de la tarda amb l'actuació d'Anna Niebla & Llum Colomer a l'edifici del Rectorat, i continuarà a les 19.15h amb 'Limos Quartet' a la plaça de la Paeria. La jornada principal tindrà lloc dissabte amb les actuacions al matí dels grups Trio Kórena, Trio Desconcierto i Pepo Domenech Trio, mentre que a la tarda actuaran La Mirada de Orfeo, l'Orfeó de la URV, Quartet de veu amb piano i Romaní.

Pel que fa a diumenge, s'han programat els concerts d'Antònio Oliveira, Mikeleiz-Zucchi Duo i ARSinNOVA Cor de Cambra. El punt final es viurà a les 7 de la tarda a l'Auditori Enric Granados amb el concert de cloenda que a càrrec de la Coral Shalom i el cor convidat Madrigal, acompanyats del pianista Josep Buforn. Sota la batuta del director Pere Lluís Biosca, interpretaran obres de Schumann, Brahms, Janacek, Bartok i Guinovart.

Sobre Musiquem Lleida

El Festival Musiquem Lleida està organitzat per la Coral Shalom de la ciutat des de l'any 2006. El seu objectiu és apropar la música al carrer i que tothom en pugui gaudir i, alhora, donar l'oportunitat a diferents intèrprets a tenir un escenari per difondre la seva música.