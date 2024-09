El Barri Antic de Lleida, ple de vida

La 15a edició del certamen Obert del Centre Històric va arrancar ahir amb l’objectiu de revitalitzar i posar en relleu l’essència, la cultura i el sentiment de comunitat en un dels barris més emblemàtics de Lleida. La iniciativa, que ha previst més d’un centenar d’activitats i esdeveniments des d’ahir i fins demà, té com a objectiu atansar a veïns i visitants el ric patrimoni històric i cultural de la zona.

L’acte d’inauguració, celebrat ahir a la tarda a la plaça Cervantes, va reunir autoritats locals, entitats artístiques i un públic molt familiar. Davant de l’aparició d’unes tímides gotes de pluja, els parlaments oficials van començar i es van desenvolupar amb presses. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va agrair a les més de setanta entitats locals i comerços que participen en el certamen per “la seua cooperació i intenció de treballar per a la ciutat”. Així mateix, va apuntar que l’Obert és “el gran preàmbul de les Festes de la Tardor” de Lleida. Per la seua part, el segon tinent d’alcalde i regidor de Participació i Drets Civils, Carlos Enjuanes, va assegurar que el certamen suposa una “oportunitat per viure de prop el barri, fent-lo així més inclusiu”. Així doncs, l’objectiu de l’edil i la seua regidoria –per primera vegada organitzadora del certamen– és “continuar mostrant i fomentant el Centre Històric”.Després de l’acte, la companyia d’arts escèniques lleidatana Zum-Zum Teatre va prendre l’escenari per interpretar el seu espectacle Rhinos. A la mateixa plaça s’havien instal·lat diverses estacions de jocs per als més petits. Entre el públic assistent es trobaven la Maria i la seua filla Edna (de gairebé 3 anys), veïnes del barri de Cappont. “Hem revisat la programació i tenim previst venir la resta dels dies”, va afirmar Maria, que va afegir: “Qualsevol iniciativa d’aquest tipus és benvinguda a la ciutat, sigui al barri que sigui, és una sort poder-ne gaudir.”D’acord amb el programa d’actes, la jornada d’avui començarà a les 9.00 del matí al local social del carrer Obradors amb una exposició d’humor gràfic.