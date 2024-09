Concert de la mà d'ICG

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació ICG de Lleida juntament amb l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida van donar ahir la benvinguda al nou curs a l’Auditori Enric Granados amb una nova edició de la cita cultural La Força de les Idees. El concert, sota la direcció d’Alfons Reverté, va comptar en aquesta ocasió amb un element d’innovació i una suggeridora experiència en la qual el públic va poder gaudir de dos grans pel·lícules clàssiques del cinema mut, de Charles Chaplin, amb música en directe sincronitzada amb les imatges dels films L’immigrant i L’aventurer, tots dos del 1917. L’espectacle va comptar amb la col·laboració de l’Orfeó Lleidatà, la formació coral de la qual va interpretar Total Praise, una cançó composta el 1996 en un estil que combina influències gòspel i de música clàssica, i Cançó a Mahalta, el poema escrit per Màrius Torres el 1937. Més de 700 persones van omplir l’Auditori en aquesta cita social, fruit del conveni anual de col·laboració entre la Fundació ICG i l’orquestra lleidatana. L’acte, presidit per l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va comptar amb el president de la Diputació, Joan Talarn, acompanyant també els presidents d’A&K Holding Lleida (Grup ICG), Andreu Pi, i el de la Fundació ICG, Antoni Siurana. Tampoc no hi van faltar la nova delegada del Govern, Nùria Gil, i el subdelegat del Govern central, José Crespín, a més de representants de la UdL, d’organitzacions empresarials i d’entitats socials i culturals, presidents de consells comarcals i diputats al Parlament i al Congrés, entre altres convidats. Després del concert, també hi havia programada l’actuació dels Castellers de Lleida.