Un festival musical a l'abast de tothom

Un festival musical sense taquilles, obert a tothom. Aquesta és la característica principal del Musiquem Lleida!, el certamen impulsat des de la Coral Shalom per “posar la música a l’abast de tothom”. Així ho va destacar ahir en la presentació de la nova edició la directora de la formació vocal, Maria Carme Valls, en un acte acompanyada per la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, i el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Andreu Vàzquez, que van voler mostrar d’aquesta manera el suport de les dos institucions a aquest festival que treu la música al carrer cada any des del 2006.

La nova edició se celebrarà el cap de setmana del 4 al 6 d’octubre, amb la participació d’una dotzena d’artistes i grups seleccionats per un jurat d’entre més d’un centenar de propostes rebudes. Valls va posar èmfasi en aquesta autèntica allau de peticions per poder formar part del programa del Musiquem Lleida!, que representa una oportunitat per a moltes formacions per mostrar-se davant del públic. De fet, un altre dels objectius del certamen és “donar a conèixer i potenciar artistes i grups emergents de diversos gèneres musicals”, va recordar Valls. Això sí, va afegir que “ens centrem en la música clàssica, el jazz, el gènere folk i tradicional o gèneres més experimentals perquè el pop i el rock ja tenen altres canals més potents de difusió”.En aquesta ocasió, el festival comptarà amb una dotzena d’actuacions –alguna més que en les últimes edicions–, a més del clàssic concert de clausura a l’Auditori Enric Granados, protagonitzat cada any per la Coral Shalom, però que en aquesta edició cedirà el protagonisme a una de les formacions corals de més prestigi a Catalunya, el Cor Madrigal. Valls va comentar que “aquest grup coral va ser fundat el 1951 per Manuel Cabero, un gran director i pedagog de la direcció musical, avi precisament del nostre actual director artístic de la Coral Shalom, Albert Cabero”.Abans de la clausura a l’Auditori, el públic podrà gaudir d’una dotzena de concerts a la plaça Paeria, el pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, un dels claustres del Rectorat de la Universitat de Lleida, la plaça Ricard Viñes, el Museu de Lleida, la nau central de la Seu Vella i, com a novetat enguany, l’auditori de CaixaForum. Per aquests escenaris també desfilaran altres formacions, des d’actuacions individuals com la del pianista portuguès António Oliveira fins a col·lectius com l’Orfeó de la Universitat Rovira Virgili o el Cor de Cambra ARSinNOVA, passant per duos (Anna Niebla & Llum Colomer, La Mirada de Orfeo), trios (Kórena, Desconcierto, Romaní, Pepo Domènech Trio) o un quartet vocal amb piano.Andreu Vàzquez va felicitar especialment Maria Carme Valls pel 50è aniversari de la Coral Shalom celebrat durant els últims mesos i va assenyalar que “sempre és un plaer col·laborar des de l’IEI i la Diputació amb el Musiquem Lleida!, ja que compartim l’objectiu d’atansar la música a la gent”. Per la seua part, Pilar Bosch va destacar la “democratització de la música” que suposa aquest festival obert a tothom en places i espais públics i va convidar l’organització a pensar l’any que ve en el nou Museu Morera com a escenari musical.