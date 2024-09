La literatura catalana vessa salut

La penúltima jornada de la segona edició de Sant Miquel de les Lletres va atansar ahir la literatura al cor de la ciutat de Lleida tal com estava previst, malgrat la inestabilitat meteorològica. Si bé des de l’organització es van veure obligats a resituar els actes a l’aire lliure, tots es van desenvolupar amb plena normalitat. És el cas del Vermut Literari, inicialment programat al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, que es va acabar desenvolupant a l’Aula Magna de la institució. La subdirectora de SEGRE Anna Gómez va debatre sobre la situació de la llengua i literatura en català als territoris de parla catalana amb l’escriptor, advocat i periodista Jordi Cabré, l’escriptora i directora d’Ona Llibres Iolanda Batallé, i l’escriptor Melcior Comes.

Un dels principals punts de conversa proposats per Gómez va ser la salut de la literatura en català, a la qual cosa Cabré va respondre assegurant que és “bona perquè disposem de relleu generacional”. Per la seua part, Batallé va explicar que “com a editora sempre he lluitat perquè es pugui llegir qualsevol gènere en català, perquè és el que enriqueix la nostra literatura”. A més, van assenyalar que cada vegada més escriptors i escriptores en català són traduïts a altres idiomes, fins i tot l’anglès –la llengua que suposava el repte més important–. “Hem de conquerir el món”, va dir Cabré entre rialles.Tanmateix, els ponents van estar d’acord que la situació crítica que viu la llengua catalana no recau tant en la literatura, sinó en el seu ús social.

“A Barcelona és molt difícil viure el dia a dia únicament en català”, va afirmar Batallé, que va afegir: “Fer didàctica de la llengua és una feina extra a la qual ens dediquem constantment.” Així doncs, una de les conclusions a les quals van arribar els convidats és que la literatura i l’ús social del català “no segueixen camins paral·lels”. És per aquesta raó que, segons Batallé, “és necessari arribar a la població jove” i, al seu torn, “que s’inverteixi diners per a la creació de ficció en català”, va dir. “Ens hem acostumat a consumir ficció a Netflix, on la presència del català és escassa”, va apuntar Cabré.D’altra banda, Gómez va incidir en com poden influir els diferents accents i variants dialectals del català en la literatura i els mitjans de comunicació.

Per a això, la conductora va fer una trucada en directe al periodista i escriptor lleidatà Carles Porta per preguntar-li sobre la seua experiència. “En televisió he hagut de lluitar per defensar el meu accent, fins i tot vaig arribar a cedir a certes pressions quan era més jovenet”, va revelar Porta.

Malgrat la pluja, els estands de llibres no van parar de rebre visites. - AMADO FORROLLA

Paral·lelament, la pluja també va obligar a traslladar les sessions de contacontes previstes ahir a l’Aula Magna, i la plaça de la Catedral va acollir una desena de parades de llibreries i editorials: Abacus, El Genet Blau, La Fatal, la irreductible, Llibreria Caselles, Editorial Fonoll, Pagès Editors, Edicions Salòria, Editorial Meraki i Karwan. “Treure els llibres als carrers sempre és bo, perquè poden arribar a gent que no acostuma a entrar a llibreries”, va apuntar Glòria Flix, directora comercial de Pagès Editors. Els estands van rebre la visita de diversos autors locals que van firmar els seus llibres, com l’escriptora Montse Vendrell. A banda de ser una de les ponents convidades a la taula redona de dimecres, Vendrell va assegurar que “he assistit com a oient a gairebé totes les trobades del certamen i m’han semblat molt interessants”. Autors com Juan Cal, Marta Alòs o Jaume Albert Ollé també van firmar llibres en la jornada d’ahir.

El músic menorquí Cris Juanico va presentar ‘Cançons de Xerxa’

L’Ateneu Popular de Ponent va acollir ahir a la nit el concert del cantant i compositor menorquí Cris Juanico, que va presentar el seu últim àlbum Cançons de Xerxa davant d’un atapeït públic. Les entrades per a la cita, que inicialment estava prevista al pati del convent de Santa Clara, es van poder adquirir durant la setmana a les llibreries col·laboradores. La present edició del certamen acabarà avui, amb noves firmes de llibres als estands (a partir de les 11.00 hores) i una nova sessió de contacontes a l’IEI (12.00 hores).