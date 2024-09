El Sant Miquel de les Lletres es consolida a Lleida i supera els 2.000 participants

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida va acomiadar ahir la segona edició del Sant Miquel de les Lletres, una iniciativa literària impulsada per la fundació privada Horitzons 2050 que durant set dies ha delectat el públic amb debats, parades de llibres i música en directe. Les sessions de contacontes al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) a càrrec de la llibretera Mertxe París van marcar ahir el tram final del certamen, que aquest any com a novetat va comptar amb els concerts de Clara Viñals i Roger Mas, amb totes les entrades esgotades, i de Cris Juanico. El president d’Horitzons 2050, Antoni Gelonch, va fer ahir una valoració positiva de l’intercanvi d’experiències entre els agents del sector literari. “L’assistència a les activitats programades ha passat de les 1.200 persones de l’any passat a les 2.100 d’aquest, fet que representa un increment del 75%”, va dir Gelonch, que va destacar l’èxit d’unes jornades que “han tornat a superar les nostres expectatives”. Malgrat la pluja de dissabte, els llibreters participants en el Sant Miquel de les Lletres també van fer una valoració positiva de la iniciativa. En el cas de Raquel Fontecha, propietària de la irreductible, va dir ahir que sortir al carrer els dona visibilitat. Per la seua part, la llibretera de La Fatal Laura González va explicar que muntar parades de llibres és un punt de partida per parlar de literatura i compartir recomanacions. A més de les vendes literàries, escriptors van tenir l’oportunitat d’interactuar amb el seu públic amb una firma de llibres.