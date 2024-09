L’exposició immersiva 'Mundo Pixar obre aquest dijous a La Maquinista de Barcelona amb 13 sales

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exposició immersiva 'Mundo Pixar', amb 13 sales inspirades a les pel·lícules de Pixar Animation Studios i Disney, obrirà les seues portes aquest dijous a l’aparcament exterior del Centre Comercial Westfield La Maquinista de Barcelona.

El director creatiu i portaveu de Disney Pixar, Jay Ward, ha explicat en una entrevista d’Europa Press que l’exposició vol oferir una experiència més profunda als fans: "La idea és que puguis ser part de la pel·lícula de Pixar, que hi puguis entrar."

L’exposició és fruit de la col·laboració entre Disney Pixar Animation Studios, Golden Peak Live Entertainment i Proactiv Entertainment, que han recreat espais a mida real de les pel·lícules 'UP', 'Monstres S.A.' 'Toy Story', 'Elemental’, 'Inside Out' (Del Revés), 'Ratatouille', 'Coco', 'Luca', 'Buscant en Nemo' i 'Cars'.

"És gairebé com si poguessis observar ser a la pel·lícula d’una manera diferent de la que mai abans no havies experimentat. Les olors, els sons, les vistes," ha detallat Ward, ja que els espais compten amb vídeos, música i olors.

ACCESSIBILITAT

Les 13 sales ocupen un recinte de 3.000 metres quadrats amb un aforament de 460 persones i estan precedides per cartells explicatius en català i espanyol, que inclouen un resum en braille per als visitants amb discapacitat visual i codis QR per accedir a vídeos en català amb subtítols en altres llengües.

A més, els espais compten amb olors específiques que faciliten la immersió al món de Pixar, de manera que la sala 'Ratatouille' fa olor de a fleca, la de 'Buscant en Nemo' a oceà, la zona exterior d’'Up' a herba acabada de tallar i la sala de 'Cars' desprèn aroma de vehicle nou.

Ward ha afirmat que l’exposició, que serà a Barcelona fins el 30 de novembre, està dirigida a totes les edats perquè "funciona per als nens d’una manera i per als adults d’una altra".

Ha dit que la primera exposició immersiva 'Mundo Pixar es va instal·lar a les ciutats brasileres de Rio de Janeiro i São Paulo, i després la van traslladar al recinte firal Ifema de Madrid, on van rebre més de 600.000 visitants en 5 mesos.

NOVETATS

L’edició de Barcelona compta amb diverses novetats, com la incorporació del personatge d’Ansietat a la sala d’'Inside Out', les figures corpòries de Rusell i Dug d’'Up' i la porta a l’habitació de Boo a la sala de 'Monstres S.A.'.

Altres novetats són la figura de la rata 'Emile' i un finestral amb vista a París a la sala de 'Ratatouille', i unes ulleres de busseig gegants en la de 'Buscant en Nemo'.

L’exposició té un informe interactiva, ja que els visitants poden prémer el botó de la sala de 'Monstres S.A.' per sentir els crits dels nens, fullejar l’àlbum de Carl a 'Up' i jugar a trobar una pilota Pixar a cada sala.

Ward ha destacat que fa uns dos mesos que preparen la instal·lació, pel que "hi ha centenars de persones involucrades en fer això i es necessiten 80 persones només per fer-ho funcionar cada dia".