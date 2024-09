Presenten un llibre que revisa el moviment feminista a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala d’actes de la llibreria Abacus de Lleida es va quedar petita ahir en la presentació del llibre De la rebotiga al carrer (Pagès Editors), un exhaustiu repàs del moviment feminista a Lleida durant la Transició a partir del 1975 i durant la primera dècada de democràcia, fins al 1989. El volum, que compta amb un pròleg de la sociòloga i professora de la Universitat de Lleida Mariona Lladonosa, va ser presentat per les seues dos autores, Mercè Ciutat i Maria Huguet, juntament amb la psicòloga i activista feminista Teresa Estany i l’editora Eulàlia Pagès. El llibre recull la genealogia de diverses dones republicanes que, als anys trenta, van impulsar la lluita feminista i que van passar el testimoni a les generacions més joves que no només donarien a conèixer aquesta lluita, sinó que mirarien de reprendre-la amb la màxima passió. A través de les més de 270 pàgines del llibre, les dos autores conviden a aprofundir en una de les etapes decisives per situar i consolidar el feminisme a Lleida, coincidint amb el final de la dictadura franquista i amb la transició democràtica.

Mercè Ciutat, professora jubilada de Ciències Socials, va formar part de la fundació del moviment feminista a Lleida als anys setanta i posteriorment del Grup Feminista de Ponent. Maria Huguet, professora jubilada d’Història i Geografia, forma part també des dels anys setanta d’aquestes associacions.