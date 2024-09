La Setmana del Llibre premia la trajectòria de Pilarín Bayés

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La il·lustradora Pilarín Bayés va rebre ahir el 28è Premi Trajectòria en el marc de la Setmana del Llibre en Català, un guardó que s’entrega a un professional vinculat al món de la cultura catalana que hagi destacat en la seua divulgació. El premi va ser una obra cedida per l’artista visual Francesca Llopis. El jurat del premi, format per les associacions del sector del llibre i periodistes culturals, va decidir atorgar-l’hi per la importància de la seua obra, amb més de 1.000 llibres il·lustrats, i per la seua participació activa en la recuperació de la llengua i cultura catalanes. En el seu discurs d’acceptació del premi, Bayés va explicar anècdotes de la seua llarga trajectòria, com per exemple quan es va negar a dibuixar una “Caputxeta porno” i va assenyalar sobre el seu treball que “no soc gaire bona en tècnica. En l’art ser innovador és important, però per a mi el més important és el que dic i el que diu el text”.

Paral·lelament, el comunicador i periodista Marc Giró va rebre el Premi Difusió 2022, que entrega la Junta d’Editors.cat, pel seu treball en la divulgació, el foment, la promoció i la projecció de la literatura catalana.