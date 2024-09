Arranca amb èxit el primer Tabaca Film Fest, a Ribera de Cardós

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El local social Espai La Boïga de Ribera de Cardós es va convertir ahir en l’escenari inaugural de la primera edició del Tabaca Film Fest, un certamen impulsat i organitzat per l’Associació Gat Negre i l’ajuntament de Vall de Cardós. El festival de cine, especialitzat en films de caràcter mitològic i de llegendes vinculades a la naturalesa i la muntanya, projectarà fins demà diumenge un total de 21 curtmetratges, que competiran pels quatre premis del certamen, dotats amb un total de 1.600 euros.

En la sessió inaugural estava prevista la participació de la narradora oral experta en mitologia Inés Mcpherson. Després de la primera projecció de curts, també estava prevista una degustació de benvinguda amb productes gastronòmics de l’Alt Pirineu. D’altra banda, per avui dissabte, a part de les dos sessions de cine a les 17.00 i 19.00 hores, també s’ha organitzat un tomb per llocs màgics de l’entorn, un taller de dibuix per als més petits i un concert a les 22.00 hores a càrrec del cantautor de Flix Xarim Aresté.