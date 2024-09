Una mirada al fotoperiodisme

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El magazín digital La Mira va inaugurar ahir al Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP) de Juneda tres exposicions com a obertura de la cinquena edició de les jornades Miravisions de fotoperiodisme de Catalunya, que es desenvoluparan fins demà diumenge. Fins al 15 de desembre, el públic podrà visitar les mostres del fotoperiodista català Tino Soriano La mirada lluminosa; la del responsable de fotografia de La Mira, Jordi Borràs, Protegiu-nos de tot mal; i la dels guardonats del Premi Miravisions de fotoperiodisme 2024. Tino Soriano, que durant l’acte inaugural va rebre el premi honorífic del certamen, va destacar que “és necessari valorar la fotografia, ja que pot suposar mesos o anys de treball i capta algun fet que no tornarà a passar”.

Soriano (Barcelona, 1955) col·laborada des de fa dècades en revistes i mitjans com El País Semanal, el magazín de La Vanguardia, Viajar, Geo, Paris Match, Los Angeles Times i Der Spiegel, entre d’altres. Des del 2001, també és fotògraf de National Geographic. Soriano va explicar que després de dedicar-se més de 40 anys a la fotografia, quan rep un homenatge, “t’espantes una mica perquè vol dir que ja tens un cert recorregut”. Ara, va assegurar que ja es troba en “temps de pròrroga”. Per a aquest reconeixement a Juneda ha hagut de preparar una selecció de les seues millors fotografies, per la qual cosa “he pogut repassar bona part de la meua vida professional”. Soriano conversarà avui (11.15 hores) amb la periodista Rosa Maria Calaf al Mas Miravall en l’inici de la segona jornada de Miravisions.

D’altra banda, l’exposició Protegiu-nos de tot mal, de Jordi Borràs, reivindica l’enorme i ampli llegat de símbols i elements de protecció de la llar, amb imatges d’objectes i rituals captats al llarg d’anys, principalment a Catalunya, que l’ésser humà ha dotat d’una capacitat màgica per protegir-se i que han sobreviscut fins a aquest segle XXI.Finalment, el Premi Miravisions reuneix els treballs guanyadors d’un certamen que ha distingit les fotografies que millor representen l’any 2023.