Comediants recrea a Tremp l'arribada de La Canadenca

Tremp ha celebrat aquest cap de setmana la primera edició d’Elektra, la festa de l’aigua i la llum. La localitat ha recreat l’arribada de La Canadenca al Pallars i la construcció de les centrals hidroelèctriques que van contribuir a la industrialització de Catalunya durant el segle passat. En total, s’han programat 14 propostes que han tingut una gran acollida entre el públic. El plat fort del festival va tenir lloc ahir de la mà de la companyia de teatre Comediants, que al costat de la companyia de teatre amateur de Tremp i l’Orfeó van congregar més de 500 persones per disfrutar de l’espectacle del Míting La Crida, una proposta teatral que va transportar el públic al Tremp de 1911.

El certamen va començar divendres amb l’espectacle de llum i dansa El ejército de la luz, de la companyia Brodas Bros. Dissabte va tenir lloc una visita guiada per la localitat, una visita a la Central de Talarn i un monòleg de Carlos Alcoy, entre d’altres. La jornada de dissabte va culminar amb un concert d’acordions amb Ribatònics. El festival Elektra va ser rebut amb entusiasme pels veïns de Tremp i el Pallars, sent un exercici de memòria col·lectiva per reconnectar amb el seu passat. Atès el seu èxit, els organitzadors plantegen celebrar una segona edició el proper any.