El TSJC fixa el judici contra l'exconseller Lluís Puig pel trasllat de les obres de Sixena pels dies 21 i 22 de novembre

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fixat el judici contra l'exconseller Lluís Puig per les obres d'art de Sixena pels dies 21 i 22 de novembre. Està acusat d'un delicte de desobediència. Puig podrà comparèixer a través de videoconferència des de Brussel·les. El TSJC adverteix l'exconseller que tenint en compte la pena sol·licitada, en cas d'absència injustificada podria no suspendre's el judici. La causa contra l'exconseller Santi Vila, que ja no és aforat, està en un jutjat penal de Barcelona. La fiscalia demana una multa de 6.000 euros per als exconsellers en no lliurar al monestir de Vilanova de Sixena les 44 peces que hi havia al Museu de Lleida. La Guàrdia Civil se les va emportar finalment el desembre del 2017.

L'Ajuntament de Vilanova de Sixena demana 11 mesos de presó per a Vila i multa de 162.000 euros. A Puig li demana una multa de 99.000 euros i inhabilitació durant dos anys.