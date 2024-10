Els Amics de les Arts donen les gràcies als fans de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Amics de les Arts van posar ahir a la seua pàgina web a disposició dels fans invitacions per als quatre concerts de presentació que oferiran aquest mes d’octubre i de l’actuació prevista per al 25 de juliol del 2025 al Poble Espanyol de Barcelona per celebrar els seus 20 anys de trajectòria musical. Les tot just tres-centes butaques disponibles del Teatre de l’Escorxador de Lleida per al concert previst el 14 d’octubre vinent van volar en només unes hores. De fet, també es van esgotar immediatament les entrades gratuïtes per a les actuacions del 16 d’octubre a El Cau de Tarragona, del 17 a La Mirona de Salt i del 18 a Casa Orlandai de Barcelona. En un comunicat, el grup va explicar que aquesta és la manera d’agrair a aquestes quatre sales que els programessin en els seus inicis, “quan encara érem un grup emergent a la recerca de públic”. Les entrades per a l’actuació del 25 de juliol sortiran a la venda precisament el 18 d’octubre, després de l’últim dels quatre concerts gratuïts per les quatre demarcacions catalanes. Els tres actuals membres de la banda, Daniel Alegret, Joan Enric Barceló i Ferran Piqué, van anunciar que aquest concert del juliol del 2025 serà l’únic que oferirà el grup l’any que ve, per donar així solemnitat a l’aniversari dels vint anys sobre els escenaris i set discos publicats. I en un lloc especial, la plaça del Poble Espanyol, un espai que consideren com la “plaça del poble”, on cal anar per “reunir-te amb els amics”.

Val a destacar que el del 18 d’octubre a Barcelona serà només el penúltim concert abans de l’aturada, ja que Els Amics de les Arts tancaran la seua actual gira del 2024 actuant el 8 de novembre a la festa major de Balaguer.