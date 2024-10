Nit d'eufòria a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Auditori Enric Granados de Lleida es va transformar ahir a la nit en el plató gegant on es va gravar el programa Eufòria de TV3 per rebre amb crits, aplaudiments i més d’una pancarta el guanyador al maig de la tercera edició del concurs, el lleidatà Lluís Sánchez. El públic familiar –nombrosos pares acompanyant els seus fills, molts de poca edat– va omplir la sala, que es va rendir des de la primera cançó al cantautor d’Artesa de Lleida, que es va presentar en el seu primer concert oficial a Lleida després de guanyar Eufòria acompanyat d’una banda de quatre músics dirigida pel pianista Antoni Tolmos, que a més ha estat el seu mentor en els últims anys. Després de les dos primeres cançons, en català i en anglès, l’artista va saludar i va agrair la presència de tants fans a l’Auditori: “Que fort! Gràcies per venir”, abans d’explicar que el concert consistiria en “un resum del meu pas per Eufòria” preparat també amb temes de la seua autoria. Després que els més petits de la sala cantessin a cor la tercera cançó de la vetllada, Lluís va confessar davant del deliri dels seus seguidors que “aquest any ha estat una autèntica bogeria; al programa televisiu vaig sentir el caliu del públic de Lleida, i això que feia poc que encara cantava al carrer Major!”. Envaït per l’eufòria, el cantant va agrair el sold out espectacular a l’Auditori: “No sé com agrair-vos tot aquest afecte rebut.” Ho va fer amb més música.