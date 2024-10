Gala benèfica d''aperitiu' del Raimat Arts Festival

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sopar benèfic, avantsala del Raimat Arts Festival, la tercera edició del qual se celebrarà avui i demà, va reunir ahir a la nit al celler de Raimat prop de 200 convidats del món de l’empresa, entitats i institucions estatals i internacionals que donen suport a aquest esdeveniment cultural, així com als diferents projectes de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, presidida per Elena de Carandini. El xef Joel Castanyé de La Boscana (amb estrella Michelin) va firmar un menú creatiu i amb el producte local com a fil conductor, en una vetllada en la qual el violoncel·lista nord-americà Keiran Campbell va oferir una degustació musical del repertori que presentarà avui i demà. Avui se celebra també el concert estrella, amb el Quartet Casals.