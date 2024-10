Xostakóvitx i Bach entre vinyes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els quartets de corda de Xostakóvitx, interpretats pel prestigiós Quartet Casals, i tres suites de Bach a càrrec del violoncel·lista nord-americà Keiran Campbell van sonar ahir entre vinyes en la jornada central de la tercera edició del Raimat Arts Festival. El Quartet Casals va ser el cap de cartell aquest any de la cita musical organitzada per la Fundació Comunitària Raimat Lleida, presidida per Elena de Carandini. La formació de corda, creada el 1997, s’ha consolidat en el panorama internacional amb actuacions a les sales més prestigioses del món i amb una destacada discografia, incloent la integral dels quartets de Beethoven. En el concert d’ahir, van oferir els quartets número 6, 8 i 9 de Xostakóvitx.

Abans de la música, el públic va gaudir del Taste of Lleida, una completa degustació gastronòmica preparada per una trentena de productors locals. Al matí, Keiran Campbell va interpretar tres suites de Bach a la plaça de Raimat, al Raimat Lab i en plena vinya d’aquest celler lleidatà. Avui té previst repetir actuacions al Parc Reguant (10.00), el celler (12.00) i la Casa de la Vila de Raimat (14.00). El duo de música barroca Forma Antiqva, de guitarra barroca i tiorba, tancarà el certamen a l’església de Raimat a les 17.00 hores.El director artístic del festival, Joan Plana, va destacar “la consolidació d’aquest esdeveniment en la tercera edició”, mentre que Elena de Carandini va posar èmfasi en “l’alta qualitat del programa artístic, dissenyat per Plana, que ens situa en el circuit internacional i la promoció també de la gastronomia local” amb el Taste of Lleida.