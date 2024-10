Reclamen més contingut en català a les xarxes socials

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

“Hem de consumir més contingut en català a les xarxes socials” o “és important ser proactius en la defensa de la llengua catalana en la nostra vida quotidiana”. Així es van expressar divendres passat el filòleg i escriptor Gerard Furest i Xavier Dengra, de la Plataforma per la Llengua, en un col·loqui a la biblioteca Germanes Güell de Tàrrega organitzat per l’assemblea local de l’ANC, en el primer acte del Correllengua 2024 a la capital de l’Urgell. Furest i Dengra van debatre sobre el català a les xarxes al costat de la creadora de contingut Carla Clavera, que va reconèixer que “no és fàcil, ja que hi ha més ofertes si publiques en castellà”. Malgrat això, Clavera va afirmar que “els últims mesos han sorgit diverses iniciatives clares de suport a la creació de continguts en català”. El col·loqui va ser moderat per la directora de Ràdio Tàrrega, Gemma Peris. Les activitats del Correllengua, coordinades per AgEnTa, seguiran aquest divendres (19.00 hores) al Casal Cívic amb una exposició d’homenatge al músic Xesco Boix, mort fa quaranta anys. L’acte central se celebrarà el 2 de novembre amb l’Encesa de la Flama i la lectura del Manifest.