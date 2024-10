Tàrrega, capital de l'humor amb Lo Memefest

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega és la capital de l’humor fins dissabte amb la sisena edició de Lo Memefest, organitzat per l’Associació Agrat. El festival va començar amb l’exposició Allò difícil a la Sala Marsà amb 25 vinyetes de la popular il·lustradora Flavita Banana sobre temes delicats com l’assetjament, l’avortament, el suïcidi o el feixisme, “temes que sembla que no podem agafar amb humor però que acaben sent reivindicatius”, va explicar. Seguidament va tenir lloc una xarrada sobre Tòpics de l’humor (gràfic) amb Banana i els dibuixants Sergi Moreso i Matías Tolsà. Lo Memefest homenatja enguany Les Teresines. Des de l’organització van destacar la bona acollida amb la venda d’entrades dels diferents actes.