Un enigmàtic llibre 'viatger' recala en un bar de Lleida

El llibre ara es pot trobar al bar Glass Go de Lleida. - GLASS GO

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ningú sap qui hi ha darrere de la firma Yakela Relabe, però l’original campanya que ha ideat per a la promoció del seu llibre Nos vemos en el bar ja ha arribat a més de 48 províncies espanyoles, i ara ha fet parada a Lleida. El llibre ha estat apareixent misteriosament en diversos establiments –en aquesta ocasió, es pot trobar al bar Glass Go del carrer Manuel de Montsuar–, perquè la gent el pugui llegir i compartir gratuïtament. Tal com assegura Relabe a la seua pàgina web nosvemosenelbar.com, l’objectiu és “incentivar la lectura, donar vida a les paraules i que no es quedin òrfenes”, a més d’“agrair als bars i cafeteries que han servit d’inspiració per escriure el llibre”, ja que van ser l’escenari del seu procés de creació.

A finals de febrer d’aquest any, l’editorial Letrame d’Almeria va publicar l’obra, una recopilació de 100 històries curtes que sempre conclouen amb la mateixa frase, nos vemos en el bar, que precisament dona títol al llibre. L’obra va estar nominada a Millor Relat i Conte en els Premis Letrame 2024 i va ser llavors quan a Relabe se li va ocórrer la idea d’aquest projecte. Barcelona va ser la primera ciutat que va experimentar amb la campanya i el volum va arribar a més d’una vintena d’establiments. “Els bars són un lloc per on molta gent passa, on molta gent comparteix, sense conèixer cadascun d’aquests transeünts”, assegura Relabe al seu web.

Més endavant, va emprendre el repte de contactar amb diferents bars d’Espanya per compartir la iniciativa, que va batejar com a #librosenlosbares, i intentar que almenys es repartissin tres llibres en establiments de cada una de les 52 províncies i ciutats autònomes de l’Estat.

Relabe destaca “la bona acollida que ha rebut Nos vemos en el bar i afegeix que “alguns establiments estan començant a comprar el llibre pel seu compte, a fi de tenir-lo disponible” permanentment. “Només pensar que algú està fullejant el llibre i que sorgeix un bonic diàleg entre els que s’hi asseuen al voltant, ens omple de felicitat”, afirma Relabe des de la seua plataforma.