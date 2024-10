Santi Balmes (Love of Lesbian): "Tinc al cap fer un disc en català, és obligatori moralment per a mi"

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

El cantant i lletrista de la banda d’indie rock Love of Lesbian, Santi Balmes, ha assegurat que, malgrat no haver fet treballs en la seua llengua materna, el català, és una cosa que té al cap "des de fa temps" i ho veu "obligatori moralment". "Tinc al cap fer un disc en català, ho porto dient fa molt temps i és obligatori moralment per a mi. Perquè soc catalanoparlant, tant per part de pare com per part de madre. Els tres d’aquí som catalanoparlants de família, ens dirigim i parlem entre nosaltres en català, per la qual cosa és lògic que vulguis explorar aquesta via artística. I està gaudint de molt bona salut (la música en català), hi ha bandes de tota índole, encara que potser del nostre estil no tantes", ha assegurat Balmes en una entrevista amb Europa Press amb motiu del llançament del seu àlbum 'Ejército de salvación'.

En aquest sentit, tant el percussionista de la banda, Oriol Bonet, com el músic Jordi Roig han coincidit amb el cantant, assegurant que les noves generacions d’artistes catalans demostren que es pot fer "música molt ben produïda i amb algun gran tema", una indústria que ha crescut de manera molt ràpida. "Estem molt contents perquè realment és un senyal que hi continua havent salut per a la nostra llengua. Està guai que siguin joves", ha afegit Bonet.

'Ejército de salvación' és el nou treball de la banda, que veurà la llum aquest divendres 11 d’octubre després de tres anys sense publicar nova música, una cosa que es deu que volen trencar els cicles tan ràpids que imposa la indústria musical. "En una gira no et dona temps a experimentar o fer coses que no siguin només anar, tocar i tornar. Volem endinsar-nos en això, no? Prenguem temps. I de fet, després d’aquest disc no hi haurà disc nou de Love of Lesbian en bastant temps", ha explicat Bonet, una cosa que Roig i Balmes han completat assegurant que poder prendre aquestes decisions és un "privilegi" perquè han deixat de veure la professió "numèricament".

"De vegades pensem que el fan ha de ser com la teua esposa o marit"

El disc el componen 11 temes que pretenen provocar "certa commoció emocional", segons la banda, i sumen col·laboracions amb artistes com Leiva –qui els va dir que li havien de donar a l’àlbum el nom que té–, Rigoberta Bandini en 'Contradicción', Jorge Drexler, Amaral en 'Qué vas a saber’ o Zahara en 'Tesis'. "De vegades pensem que el fan ha de ser com la teua esposa o el teu marit, que ha d’estar constantment allà tota l’estona. I no. És una porta que està oberta, pots entrar i pots sortir quan vulguis. La majoria de bandes que a nosaltres ens agraden i de les quals hem estat fans, no ho hem estat constantment tota l’estona. A nosaltres hi ha gent que està tornant ara", ha afegit Balmes per després assegurar que si volguessin arribar a un públic diferent, farien col·laboracions "amb qualsevol artista urbà". Per exemple, Beny Jr, ha fet broma Roig.

"Barcelona s’ha convertit en un parc temàtic"

En la cançó amb Rigoberta Bandini, l’artista canta: "Por Las Ramblas, cien mil guiris de un crucero / Un turismo que hace odiar al mundo entero", una cosa que Balmes ha qualificat com a banal, però "no tant" per a la gent de Barcelona. Així, han criticat que la capital catalana s’ha convertit en "un parc temàtic" en el qual és impossible que hi hagi identificació ni implicació dels veïns amb el barri.

"Com hi haurà identificació del veí amb el barri, implicació? És impossible. Si jo estic d’Erasmus, em ficaré un any en un pis. Jo estic de no sé què. Tenir gent de passada, al final, el que es crea és una vinculació amb el barri mínima. Tots vivim en pobles ara", ha explicat Balmes. Precisament per això, cap d’ells no considera que sigui un problema que es vagi a resoldre." Aquest estiu vaig estar en una ciutat com Toledo i en el centre el 80% són pisos turístics. Què comporta? Que la botiga de tota la vida de la qual viu el veí, desapareix. Allà hi acaba havent un lloc de records, un mercat 24 hores o un restaurant. Però això no és teixit social. Això és una altra cosa", ha conclòs Roig.