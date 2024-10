Castells a Suècia amb música lleidatana

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa anys que la tradició castellera va travessar fronteres. Des de Londres a Copenhaguen, aquesta tradició s’ha traslladat a comunitats que, a milers de quilòmetres de Catalunya, s’uneixen per donar a conèixer la cultura catalana. Una de les colles més joves són Els Vikings d’Estocolm, una agrupació que va començar a caminar fa tot just sis mesos i que ja compta amb més d’una trentena d’integrants. Entre els quals es troba el lleidatà Jordi Vilasetrú, que fa nou anys que viu a Suècia i des de fa unes setmanes forma part de la secció de grallers d’aquesta nova colla. Operari de maquinària de professió, explica que “la gran majoria som catalans, però pràcticament cap tenim experiència al món casteller. Jo vaig aprendre a tocar la gralla al meu poble, Maials, quan tenia 16 anys però feia dos dècades que no practicava. Fins fa poc a Els Vikings només érem dos grallers i a poc a poc el grup va creixent. Ara també comptem amb un timbaler. Encara ens queda molt per aprendre però és emocionant veure com el projecte va progressant”. Tal és la il·lusió que fa uns dies Vilasetrú va tornar a Ponent per adquirir una nova gralla.

La primera actuació oficial dels Castellers d’Estocolm va tenir lloc el 7 de setembre passat per la Diada, quan van fer el seu primer pilar de 3. El pròxim objectiu d’aquesta colla vinculada al casal català Les Quatre Barres d’Estocolm és aconseguir fer un pilar de 4 i alguna torre de 5 amb pinya. Així ho diu la cap de colla, Anna Canal, una de les impulsores i l’única amb experiència castellera. “Partim de zero però a poc a poc anem avançant. S’han apuntat famílies locals amb nens i els assajos els fem en anglès.” La pròxima actuació serà l’1 de desembre i l’any que ve preveuen participar a la Diada Castellera Internacional a Berlín.