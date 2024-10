Fiscalia demana 9 anys de presó per a un home acusat de violar una dona a Lleida el Cap d'Any de 2023

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia demana una condemna de 9 anys de presó per a un home a qui acusa d'un delicte d'agressió sexual. Segons el Ministeri Públic, l'acusat i la denunciant, mitjançant una pàgina web de contactes, van citar-se per conèixer-se presencialment. Durant la trobada, que va tenir lloc pel Cap d'Any de 2023, ell va portar la dona a una zona apartada de Lleida, on la va violar, segons l'escrit acusatori.

A banda de la pena de presó, el fiscal sol·licita per a l'home 8 anys de llibertat vigilada, que se l'inhabiliti per treballar amb menors per un període d'entre 3 i 5 anys superior al temps de la condemna i que indemnitzi la denunciant amb 30.000 euros pels danys morals causats.

El judici està previst celebrar-se dimecres de la setmana vinent a l'Audiència de Lleida. El cas el va investigar el jutjat d'Instrucció 2 de Lleida.