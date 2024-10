Acusat de violar una noia a Lleida després de conèixer-la en un web de contactes

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home s'enfronta a una petició fiscal de 9 anys de presó per un presumpte delicte d'agressió sexual contra una dona que havia conegut a través d'una pàgina web de contactes. Segons l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, els fets van ocórrer l'1 de gener de 2023 a Lleida, on l'acusat i la víctima havien quedat després d'establir contacte en línia.

La Fiscalia sosté que, malgrat que la dona va expressar el seu desig de conèixer-se abans de mantenir relacions íntimes, l'acusat la va portar a una zona apartada amb contenidors el primer dia que es van veure presencialment. Allà, suposadament va forçar-la a mantenir relacions sexuals en contra de la seva voluntat, tot i que ella manifestava voler marxar.

A més de la pena de presó, el Ministeri Públic sol·licita que s'imposin a l'acusat 8 anys de llibertat vigilada i una inhabilitació per treballar en oficis amb contacte directe amb menors entre 3 i 5 anys per sobre de la condemna. També demana una indemnització de 30.000 euros per a la víctima pels danys morals causats.

Augment de casos de violència sexual a Lleida

Durant el primer semestre de l'any, els cossos policials van registrar un total de 128 denúncies per delictes sexuals a les comarques lleidatanes, gairebé la meitat de les quals corresponien a violacions. L'Audiència de Lleida rep una mitjana d'entre un i dos casos de violència sexual per setmana.

Avui mateix, està previst jutjar un professor de música acusat d'abusar d'una alumna d'11 anys, essent la segona vegada que s'enfronta a la justícia per abusos després d'una primera absolució per falta de proves. D'altra banda, dilluns passat un home va acceptar una condemna de dos anys de presó i tres de llibertat vigilada en reconèixer haver realitzat tocaments a la filla menor de la seva parella entre desembre de 2021 i gener de 2022.