Premi Planeta per a 'Victoria', de Paloma Sánchez-Garnica

L’escriptora supervendes Paloma Sánchez-Garnica va guanyar ahir el Premi Planeta 2024, dotat amb un milió d’euros, amb la novel·la Victoria, tres anys després d’haver estat finalista del mateix guardó amb Últimos días en Berlín. Sánchez-Garnica va presentar la novel·la al Premi Planeta sota el títol Buenas noches y buena suerte i el pseudònim d’Anna Ajmátova, segons va anunciar el jurat a la gala d’entrega en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona. La novel·la guanyadora narra com Victoria, al Berlín derrotat per la Segona Guerra Mundial, es veu obligada a partir als Estats Units per exercir d’espia dels russos, i allà viu una història d’amor. La protagonista torna a la seua ciutat, on es converteix en una famosa locutora de ràdio, es pot reunir amb la seua família i viu en directe la construcció del mur. Paloma Sánchez-Garnica (Madrid, 1962) és llicenciada en Dret i Geografia i Història, és autora de novel·les com El gran arcano, La brisa de Oriente, El alma de las piedras, Las tres heridas, Sonata de silencio, de la qual es va fer una adaptació televisiva, Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido i La sospecha de Sofía.

El jurat del premi, format per José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer –absent per convalescència–, Carmen Posadas, Luz Gabás, Eva Giner i l’editora Belén López, com a secretària amb vot, havia anunciat poc abans com a finalista la novel·la Fuego en la garganta de Beatriz Serrano. Es tracta d’una novel·la iniciàtica en la qual la protagonista, posseïdora de certs poders sobrenaturals, recorre la dècada dels 90 i els primers anys del segle XXI. Filla d’una dona condemnada per la societat de l’època pel fet de sentir-se diferent, la protagonista es converteix en una adolescent que es rebel·la contra l’abandó que va patir en la seua infància. Serrano (Madrid, 1989) és llicenciada en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, ha desenvolupat la seua carrera en el periodisme digital, especialitzant-se en noves narratives, i ha escrit en diversos mitjans de comunicació. La seua primera novel·la va ser El descontento, amb la qual va ser nominada com a autora revelació als Premis Openbank Literatura de Vanity Fair, i el pòdcast Arsénico Caviar, que codirigeix, va ser guardonat amb el Premi Ondas en la categoria de millor conversa.La vetllada va servir per commemorar el 75 aniversari del Grup Planeta. En l’edició d’aquest any s’han presentat 1.070 originals.