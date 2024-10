Especialistes a divulgar la història se citen a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Privada Hortizons 2050 va culminar ahir a la Universitat de Lleida la setmana de trobades i debats sobre divulgació de la història amb una intensa jornada en què van participar especialistes en la difusió històrica a través de mitjans com la ràdio, la novel·la, les revistes especialitzades i les xarxes socials. La primera cita, moderada per la directora de SEGRE, Anna Sàez, va reunir professionals radiofònics de Barcelona i Madrid, entre els quals el periodista i historiador Enric Calpena. Al llarg del dia, també van intervenir en les taules redones escriptors com Pep Coll i Núria Cadenes; directors de revistes com Sàpiens i Historia y Vida i divulgadors a internet com Eugenia Tenenbaum i Daniel Cortijo.