Thriller de debut literari, amb el vi de protagonista

“Un dels objectius principals dels alquimistes era la recerca de la pedra filosofal, que pogués convertir en or qualsevol objecte. L’enologia transforma un producte natural, el raïm, en un altre, el vi, que bé pot considerar-se també un tresor”, explica Pepe Müller Sanfeliu (1967), un enginyer químic amb més de tres dècades de trajectòria professional i de direcció empresarial, autor de la novel·la El vino del alquimista (Plaza & Janés), que presentarà avui dissabte a Lleida (11.30 h), a la sala Res Non Verba (carrer Maragall, 17). Nascut a Barcelona, de pare alemany i mare lleidatana, en el seu debut literari recorda els estius que passava de nen a la casa familiar de Sidamon, Cal Concordi, batejant amb aquest nom la casa pairal del protagonista de la novel·la, un sommelier que s’embarca en una insòlita missió: trobar una botella única al món, coneguda entre els iniciats com el vi de l’alquimista. “Sempre he estat un gran lector i ja feia molt temps que tenia ganes de provar l’escriptura, una cosa que pensava que estava reservada només per a ments més preclares”, confessa. Tanmateix, després d’assistir a diversos tallers d’escriptura i el suport de nombrosos amics, entre els quals l’escriptor Francesc Miralles, es va animar i es va llançar a posar en negre sobre blanc les seues idees, aprofitant també l’oportunitat que li va donar el temps de confinament per la covid. “M’agrada molt la cultura del vi i les novel·les d’intriga, per això he fusionat aquestes dos aficions en aquest thriller, a punt ja de la segona edició”, afirma Pepe Müller.

Avui aprofitarà la seua visita a Lleida per trobar-se també a Res Non Verba amb els Sanfeliu de Sidamon i altres punts de Ponent i també de Catalunya, entre els quals el popular cantant Kiko Veneno, nom artístic de José María López Sanfeliu, cosí de la mare del químic i escriptor. L’acte, en el qual estarà acompanyat per Francesc Xavier Terrado, catedràtic de Filologia Clàssica de la Universitat de Lleida, culminarà amb una copa de vi per als assistents.