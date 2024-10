Kentridge meravella a Lleida

Publicat per TATIANA FERNÁNDEZ Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Sorigué va presentar ahir la col·lecció més destacada de les obres de William Kentridge, que obrirà per a tot el públic dimarts vinent. Una col·lecció que la fundació ha preparat al llarg dels últims anys per poder mostrar l’univers creatiu de l’artista amb pel·lícules i dibuixos que venen directament des de l’estudi de l’autor a Johannesburg. A la mostra es troba Middle Age Love, amb dibuixos que no planteja de manera clara i deixa pas a la imaginació del públic. També Tummelplatz, Tide Table, una reflexió introspectiva sobre el pas del temps i l’oblit narrat amb records personals, Ulysse: echo scan, slide, bottle, una triple projecció contínua sobre gravat d’anatomia i imatges d’ecografies, TAC o ressonàncies magnètiques, i 7 Fragments for Georges Méliès, Journey to the Moon i Day for Night, nou projeccions que formen un dels conjunts més rellevants de la producció de Kentrigde. Tanca la mostra l’episodi u de Self-portrait as a Coffe Pot, titulat A Natural History of the Coffe, presentat en el Biennal de Venècia. Aquesta col·lecció mostra l’evolució de Kentridge des dels anys 90 fins avui, un reflex de la seua identitat artística inspirat per les seues vivències personals, traumes, món interior i la història del seu país, Sud-àfrica.

D’altra banda, la Panera va estrenar ahir el nou cicle expositiu, amb la inauguració de quatre mostres, dos d’individuals i dos de projectes: De Mart a Venus, de l’artista Ignacio Acosta; Dora García. Books are the best things. Publicacions i edicions 1992-2024; Mirada Captiva, d’Elsa Casanova; i Gemma Villegas. 2025: Un viatge tipogràfic.