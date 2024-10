L'essència salvatge del Pirineu

Festa de l’Os, en la qual home i naturalesa es fusionen, com vida i mort, bellesa i brutalitat. - ORIOL CLAVERA

Especialitzat en fotografia de naturalesa i del món rural i la seua gent, Oriol Clavera (Lleida, 1978) és un fotògraf freelance des de fa gairebé 25 anys, autor habitual en revistes com Descubrir i Arrels i amb publicacions també en capçaleres com GEO i Viajes, de National Geographic, i suplements dominicals d’alguns dels principals diaris del país. Ara té entre mans la publicació de Pirenaica, un fotollibre en el qual reunirà una selecció de mig centenar d’imatges fruit dels seus últims quinze anys recorrent la serralada del Pirineu, tant les comarques lleidatanes com les gironines, a més del Vallespir, a la Catalunya Nord.

Per a això, el passat 1 d’octubre va posar en marxa una campanya de finançament col·lectiu a la plataforma Verkami, que en tot just tres setmanes ja ha aconseguit més del 80% de l’objectiu de finançament (5.500 euros) per poder imprimir 300 exemplars d’un volum gràfic de gran qualitat editorial.

A les fotos, lluny d’una mirada turística i bucòlica, l’autor posa el focus en el mode de vida de la gent del Pirineu, d’aquells que mantenen un estret vincle amb la muntanya i un equilibri fràgil amb la naturalesa. Un territori poc poblat, de vegades salvatge, amb ritus ancestrals, oficis al límit de la supervivència i pràctiques moltes vegades incompreses. A Pirenaica, Clavera reivindica el retorn al món salvatge en el bon sentit de la paraula, a ser una espècie més de l’entorn, a no perdre les arrels ni el coneixement que durant mil·lennis han anat passant de generació en generació, en definitiva, a l’essència del Pirineu. I tot plegat amb unes fotos que no volen descriure sinó suggerir: “M’agradaria que el lector es perdi en la boira, que imagini històries darrere de cada fotografia.” I ja és a prop d’aconseguir-ho.