El Som Cinema més plural abaixa el teló

El Festival de l’Audiovisual Català Som Cinema va reconèixer ahir com a Millor Llargmetratge de Ficció la pel·lícula Les vacances de Mara, l’òpera prima de la directora valenciana Elena Escura protagonitzat per Lorena López, Mireia Pérez, Ramón Ródenas i Toni Agustí. El jurat va remarcar que aquesta obra, que tracta de la relació d’amigues durant les vacances de Setmana Santa, és una pel·lícula “alliberadora que t’atrapa a mesura que avança, juntament amb una aconseguida atmosfera de to intimista, sensorial i eròtica que, a més, destaca per la narrativa i la naturalitat dels personatges”. El Premi Especial del Jurat va ser per a Ramon Térmens per La societat negra que tracta de la vida d’una jove amb arrels xineses a l’extraradi de Barcelona. Una pel·lícula “amb bons moments de tensió dramàtica i que incorpora un to d’humor molt aconseguit i lligat a personatges perdedors”, segons el jurat. Paral·lelament, el Premi a Millor Curt de Ficció es va concedir a Blava Terra, de Marine Auclair, “una interessant reconstrucció històrica sobre les diferències socials de l’època d’una jove en camí del seu alliberament”. La menció especial del jurat ha estat per a Cura Sana, de Lucía G. Romero, per mostrar “un profund retrat dels ciutadans invisibles”. Finalment, l’obra d’Adrián Silvestre, Hágase tu voluntad, que explica la vida d’un home que ha perdut la seua parella i s’ha quedat paralitzat i mig cec, es va emportar el Premi a Millor Documental per tractar temes com l’eutanàsia i en què “els personatges es despullen emocionalment davant la càmera”. La Menció Especial del Jurat va ser per a Dorothea On the Rocks, de Núria Abad, que va destacar per la seua “animació fluida, banda sonora i tasca tècnica que hi ha darrere”, mentre que el Millor Curt Documental va recaure en Jesús Minchón, Marta Aguilella i Arnau Belloc per El Temi, per tocar problemàtiques actuals com la solitud i “aportar una visió útil de la tecnologia”.

La directora artística del festival, Judith Vives, va valorar molt positivament aquesta 15a edició tant a nivell de públic com pel nombre de pel·lícules projectades, unes 60. Va destacar que hi ha hagut una important presència del cine valencià i que, “ha estat l’edició amb la temàtica més variada”. Vives també va destacar la implicació dels joves amb el concurs de curts Som Secundària, en què s’han presentat 15 de projectes d’alumnes d’ESO i Batxillerat de centres educatius de Lleida.