Figa Flawas, Oques Grasses, Alidé Sans i Lia Kali, entre els nominats als Premis ARC 2024

Els Premis Arc, els Premis de la Indústria Musical del Directe que atorga anualment l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), ha donat a conèixer aquest dimarts els nominats de l'edició d'enguany. En les 12 categories que es premiaran hi apareixen noms com Figa Flawas, Oques Grasses, Alidé Sans, Lia Kali, Viri Virom, Miquel del Roig, Mediterranea Múica, Ignasi Julià, Guitar BCN, Reus Music Festival o l'Auditori de Girona.

Els Premis ARC 2024 es lliuraran dimecres 20 de novembre durant una gala al Teatre de la Llotja. La conductora de la cerimònia serà la comunicadora aranesa Núria Marín. A més, la vetllada comptarà amb quatre actuacions que posaran banda sonora a l’esdeveniment: Blaumut, Raquel Lúa, Maig i Zetak.

A l’acte d’avui hi ha participat la vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach, que ha estat acompanyada per la regidora de Cultura i Promoció, Pilar Bosch; el president del Consell Comarcal del Segrià, David Masot, i la presidenta de l’Associació ARC, Raquel Bassas.

En la seua intervenció, Estefania Rufach ha expressat l’orgull i la satisfacció que suposa per a Lleida el fet de ser, per tercer any consecutiu, l’amfitriona dels Premis ARC, perquè suposa una aposta per la descentralització i l’equiparació cultural a tot Catalunya. És per això que ha donat les gràcies a totes les persones i administracions que fan possible els guardons, especialment a l’Associació ARC per la seva tasca incansable en la promoció i el suport als professionals de la cultura i la música en viu.

La vicepresidenta de l’IEI ha remarcat, així mateix, que la cultura és “un motor de transformació social i un patrimoni viu que ens identifica” i que, per això, “l’accés a la cultura ha de ser per a tothom, visqui on visqui”. En aquest cas, el destí d’aquests premis ha estat Lleida, que és “terra d’oportunitats i de talent” i que, mitjançant aquests guardons, veu reforçat “el paper de la ciutat com a pol cultural”, a la vegada que ajuda a posicionar tota la demarcació com a referent cultural i musical del país, i s’impulsa la indústria del sector al territori.

Sobre els nominats, la presidenta d'ARC, Raquel Bassas, ha destacat s l'"auge" que viu la música urbana i el ràpid ascens de grups que fins fa poc eren emergents i que ara encapçalen festivals.

Categories i nominats

ARTISTA O GRUP EMERGENT

Figa Flawas

Dani6ix & Izzkid

Ouineta

Mar Pujol

MILLOR GIRA D’ARTISTA O GRUP DE JAZZ, MÚSICA CLÀSSICA O MÚSICA TRADICIONAL

Belén Bandera

Els Pescadors de l’Escala

Marala

Alidé Sans

MILLOR GIRA D'ARTISTA O GRUP D'AUTORIA PRÒPIA

Lia Kali

Mojinos Escozíos

Figa Flawas

Oques Grasses

MILLOR GIRA D'ARTISTA O GRUP PER A PÚBLIC FAMILIAR

Els Atrapasomnis

Ambauka - Peti qui peti!

El Pony Menut

Viri Virom

MILLOR GIRA DE GRUP DE VERSIONS O TRIBUTS

Piratas Rumbversions

Banda Neon

Miquel del Roig

Les Que Faltaband

MILLOR GIRA D'ORQUESTRA O GRUP DE BALL

Welcome Band

Orquestra Sabor Sabor

Zamba Show

Mediterránea Música

MILLOR GIRA INTERNACIONAL D’ARTISTA O GRUP

Lia Kali

Che Sudaka

Crisix

Maruja Limón

MILLOR PERIODISTA O PROGRAMA MUSICAL

Ignasi Julià

Joan Arenyes i Serrat

Acústicament

El Celbobert-Icat

MILLOR PROGRAMACIÓ DE FESTA MAJOR

Festa Major de Terrassa

Festa Major de la Seu d’Urgell

Festa Major de Maig de Tàrrega

Festa Major de Monells

MILLOR PROGRAMACIÓ DE FESTIVAL CICLE DE CONCERTS DE MITJÀ I GRAN FORMAT

Festival de Jazz de Barcelona

Vida Festival

Guitar BCN

Magnific Fest

MILLOR PROGRAMACIÓ DE FESTIVAL CICLE DE CONCERTS DE PETIT FORMAT

Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu

Perifèria Cultural

Reus Music Festival

Festival Embassa’t

MILLOR PROGRAMACIÓ D’ESPAI MUSICAL O SALA DE CONCERTS