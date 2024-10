La Julià Carbonell busca des d'avui un nou director artístic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) emprendrà avui la recerca de nou director arran de l’adeu del seu titular de tota la vida, el músic, compositor i director barceloní Alfons Reverté (vegeu el desglossament), com va anunciar diumenge passat en un comunicat la fundació pública que regeix la formació orquestral, presidida pel president de la diputació de Lleida.

Així, està previst que la pàgina web de la formació musical (www.ojc.cat) publiqui avui la convocatòria per a la selecció del nou director titular artístic, responsable de la programació i direcció de l’OJC. Al seu torn, entre els diferents criteris que es valoraran de forma especial figuren la seua formació musical i en direcció d’orquestra; i l’experiència en la direcció i programació artística i de formacions simfòniques, entre altres formats, així com en projectes educatius, socials, innovadors i de formats diversos. També es tindran en compte les habilitats de lideratge i gestió, comunicació i adaptabilitat, i el seu coneixement i connexió amb el circuit musical del país. Així mateix, es valorarà el seu coneixement de la realitat cultural i social de les comarques lleidatanes i del país i la seua capacitat de reconèixer i arribar a tots els públics. En aquest sentit, com a nou director artístic de l’OJC li correspondrà planificar, coordinar i impulsar la programació artística de l’orquestra i les seues diferents agrupacions; actualitzar, a partir del llegat de l’orquestra, la programació a la realitat de la Fundació Julià Carbonell i als públics actuals, marcant estratègies artístiques de futur; potenciar la programació de l’OJC en tots els seus formats (simfònic, de cambra...), així com el vessant educatiu, social i territorial de la formació musical; generar i elaborar contingut artístic a efectes de comunicació; i executar els programes per complir els objectius del pla d’actuacions en matèria artística, entre altres funcions i responsabilitats.

Alfons Reverté va ‘gestar’ l’OJC des dels seus inicis

■ Primer i únic director artístic titular fins ara de l’OJC, Alfons Reverté va ser nomenat el 2002 per posar-se al capdavant de la llavors acabada de crear orquestra simfònica, de la mà de la diputació de Lleida (anys després se sumaria al patronat de la fundació la Paeria). Des del 1999, Reverté havia exercit de director assistent de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). Ara, ha adduït motius personals i professionals per deixar l’orquestra lleidatana.