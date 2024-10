Actualitzaran la memòria de la Seu Vella a la Unesco el 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La marató de llarg recorregut que representa la candidatura del Turó de la Seu Vella a Patrimoni Mundial de la Unesco complirà una nova etapa aquest pròxim 2025 amb l’adaptació de la memòria del projecte a la nova normativa de l’organisme internacional de l’ONU per a la cultura, la ciència i l’educació publicada l’any passat. Així ho va explicar ahir el director del consorci del Turó, Joan Baigol, en la conferència que va oferir al Castell del Rei, amb la qual es va obrir el programa d’activitats del Dia de la Seu Vella, que se celebrarà diumenge vinent. Això sí, Baigol va assenyalar que l’Estat espanyol ja té tancada fins al 2025 la llista de candidats per presentar a la Unesco (un a l’any), de forma que, en el més optimista dels casos, la candidatura lleidatana –que figura en la llista indicativa de l’Estat des del 2016– no fructificaria almenys fins al 2026. “Però ja serà una qüestió de decisió política més que tècnica”, va avisar Baigol. Les activitats del Dia de la Seu Vella seguiran avui (19.00) amb una conferència al presbiteri del monument del conservador Ramon Solé sobre la restauració del sepulcre de Berenguer de Barutell.