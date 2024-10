Pau Vallvé, 'aperitiu' del festival Músiques Disperses

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’edició número 18 del MUD, el festival Músiques Disperses de neofolk, se celebrarà a Lleida del dia 13 al 16 de març amb un cartell d’actuacions que es presentarà al públic un mes abans amb un concert al Teatre de l’Escorxador en el qual el músic, compositor i productor barceloní Pau Vallvé interpretarà les cançons del seu últim treball discogràfic, Agorafília.

Vallvé actuarà així el 7 de febrer presentant els temes del disc que està previst que llanci al mercat aquest divendres vinent, en el qual barreja el seu vessant més íntim i acústic amb l’electrònica de sintetitzadors i amb el seu toc explosiu de banda de rock. A Agorafília, l’artista mostra la seua passió per sortir cap enfora, sigui d’un lloc físic o de dins d’un mateix, al contrari de l’agorafòbia. A Lleida actuarà en format de trio, acompanyat per Jordi Casadesús (baix, teclats, sàmplers i cors) i Turre (bateria, caixes de ritmes i sàmplers). A la gira de presentació d’aquest nou disc, els fans de Pau Vallvé també podran veure’l per primera vegada tocant el piano. Les entrades per a aquesta cita musical (26 euros) ja han sortit a la venda als webs teatreescorxador.com i culturalleida.koobin.com. Com cada any, el MUD comptarà amb concerts en diversos escenaris de tota la ciutat.