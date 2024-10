Conviden a repensar la ciutat en unes jornades culturals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va presidir ahir la presentació de La cultura de Lleida, avui. Actes i comunicacions de les trobades culturals de 1980 i 1985, un volum que recull material dels encontres culturals que es van celebrar sota el títol La cultura de Lleida, avui. L’acte també va comptar amb la participació del responsable de l’edició del llibre i comissari de l’Any Magre, Juan Cal; la directora de Pagès Editors, Eulàlia Pagès; i l’autor del pròleg, el catedràtic Manel Lladonosa, que va impulsar les jornades juntament amb Josep Varela.

El llibre s’emmarca en l’Any Magre, dedicat a recordar el centenari del naixement d’aquesta figura clau per a la cultura lleidatana. En aquest sentit, Larrosa va destacar que un dels reptes més importants que planteja l’Any Magre és organitzar les terceres jornades culturals el 2025 per “repensar la ciutat i el lideratge cultural 40 anys després”. El contingut del llibre, editat per Pagès, és la transcripció de les actes i les ponències dels participants en les jornades de 1980 i 1985. Un material que ha estat aportat per l’historiador Jaume Barrull Pelegrí i la sociòloga Paquita Sanvicén, actual comissionada per la llengua. Il·lustra la portada un retrat de Magre de Miquel Asensio per al llibre Converses a Lleida de Josep Varela.