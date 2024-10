Els grans reptes d'avui, a debat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Espai Orfeó de Lleida acollirà les tres taules redones del nou cicle de divulgació i reflexió Diàlegs, una iniciativa de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Universitat de Lleida (UdL), el Grup SEGRE i l’Orfeó Lleidatà per obrir un nou espai de debat amb la participació de grans experts de reconegut prestigi, tots ells referents en cada un dels àmbits de cada taula redona, i abordar així grans reptes del present des d’una mirada global i local. En aquesta primera edició s’han programat tres cites per reflexionar i debatre entorn de la llengua catalana (30 d’octubre), l’envelliment de la població (11 de novembre) i la salut i la seguretat sanitària (26 de novembre).

La presidenta de l’IEC, Teresa Cabré, acompanyada per Ramon Sistac (delegat de l’IEC a Lleida), juntament amb Joan Busqueta (UdL), Xavier Quinquillà (Orfeó) i la directora de SEGRE, Anna Sàez, van presentar ahir aquesta iniciativa conjunta, que compta també amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Òmnium Lleida-Ponent i el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià. La primera cita sobre la llengua comptarà amb l’escriptor Sebastià Alzamora i la directora de l’Institut de Llengües de la UdL, Montse Casanovas, en un debat moderat per Anna Sàez. En la segona cita, que conduirà la subdirectora de SEGRE Glòria Farré, participaran el metge Manel Esteller i el catedràtic de Sociologia de la UdL Fidel Molina-Luque. Finalment, el tercer debat, moderat per la subdirectora de SEGRE Anna Gómez, comptarà amb Clara Prats (física) i Teresa Hernández Jover (cap del servei de Promoció de la Salut a Lleida).