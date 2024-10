El número 58 d''ARTS', amb un dossier sobre la memòria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cercle de Belles Arts de Lleida va presentar ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs el nou número de la revista ARTS, el 58, que compta amb un dossier central dedicat a la memòria i coordinat per l’escriptora Teresa Ibars. La directora del Cercle, l’artista Divina Drudis, acompanyada pel responsable d’aquesta publicació, Francesc Català, van encapçalar l’acte, juntament amb Ibars i el filòsof Ramon Camats, autor també d’un dels articles d’aquest apartat especial de la revista, a més de firmes com les de David Sancho, Júlia Rabés i Roser Vernet, entre d’altres. Altres articles i reportatges del nou número d’ARTS es titulen Segrià, terra de memòria històrica (a càrrec de Jordi Seró i Montserrat Rocaginé); La col·lecció d’armes històriques de la Diputació de Lleida i els seus periples (Montse Macià); L’art d’escriure sobre art: una tercera via (Artur Ramon); El fil invisible (Juan Cal); i Coneishi tot fòra ieu (Mariona Miret). La secció Bits de plom de la revista compta amb la col·laboració d’Annabel Gràcia, amb l’escrit Recuperem lo nostre català. El Focus d’aquest número (i també la portada) està firmat per Arnau Llobet.