Història i música a Sant Pere de Ponts per celebrar mil anys

La primera referència escrita coneguda sobre la col·legiata de Sant Pere de Ponts –l’antiga canònica augustiniana creada al segle XI sota l’empara dels comtes d’Urgell– apareix en un document conservat actualment a l’Arxiu Capitular del bisbat d’Urgell i datat l’1 de novembre de l’any 1024. Per això ahir, just mil anys després, els historiadors de la Universitat de Lleida Joan Busqueta i Núria Preixens van protagonitzar una sessió en ple temple romànic per donar a conèixer aquest singular document, fruit d’un judici en el qual el llavors bisbe d’Urgell, Ermengol, va comparèixer per reclamar a Durand, abat del monestir de Santa Cecília d’Elins, l’església de Cortiuda i els delmes i les primícies de Castellbò.

Un famós judici que es va celebrar en presència dels comtes Ermengol II d’Urgell i Berenguer Ramon I de Barcelona i la comtessa Ermessenda. L’ajuntament de Ponts va tancar d’aquesta manera el cicle de sis conferències que s’han portat a terme al llarg d’aquest 2024 en el marc de la commemoració del mil·lenari de Sant Pere, comissariat juntament amb el Grup de Recerca Consolidat a Estudis Medievals de la Universitat de Lleida.

A més del vessant històric, l’acte va comptar amb diverses actuacions musicals proposades pel violinista amb arrels a Ponts Francesc Guzman, acompanyat pel clarinetista Lluís Casanova i per la també violinista Ariadna Padró. Així mateix, estava prevista l’estrena d’una composició breu al·lusiva al mil·lenari de Sant Pere a càrrec del músic local Xavier Palà Nosàs.

Recta final de la commemoració

La commemoració del mil·lenari de Sant Pere de Ponts entra a la seua recta final. El proper dia 17 se celebrarà el denominat Dia dels Mil·lenaris, amb una missa a l’abadia de Montserrat –que l’any 2025 celebrarà mil anys– i una trobada en la icònica muntanya de grups i entitats culturals i socials de Ponts. El dia 22, la Sala 1 d’Octubre de la localitat del Mig Segre acollirà l’estrena de la Suite del Mil·lenari, del músic Joan Díaz a partir de poemes d’autors locals. I el 22 de desembre, concert final del duo folk barceloní Tarta Relena.