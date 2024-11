M.M. Marçal, tercera poeta més musicada en català

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escriptora lleidatana Maria-Mercè Marçal (Ivars d’Urgell, 1952 - Barcelona, 1998) figura cada any entre els autors l’obra poètica dels quals és triada per cantants en llengua catalana per a les seues composicions musicals. Com va informar ahir el certamen Terra i Cultura, que atorga el Premi Miquel Martí i Pol als millors poemes musicats en català, Marçal es va situar aquest últim any amb catorze propostes en tercera posició entre els autors més traslladats a la cançó, només al darrere del valencià Vicent Andrés Estellés (65), del qual precisament s’està commemorant aquest 2024 el centenari del seu naixement, i del filòleg i poeta menorquí Joan Francesc López Casasnovas (22).

Marçal està empatada a catorze cançons amb el barceloní Joan Salvat-Papasseit, del qual aquest any es commemora també el centenari, en aquest cas de la seua mort. Al darrere en aquest rànquing literariomusical se situen Begonya Pozo (12), Francesc Matheu (12), Joan Valls (11) i Abu Al-Russafi, Damià Huguet, Desideri Lombarte i Mercè Rodoreda (10). El Premi Martí i Pol va anunciar els 5 artistes finalistes de la 17a edició d’aquest certamen creat pel cantautor Lluís Llach (vegel el desglossament).

Cinc finalistes al Premi Miquel Martí i Pol de poemes musicats

Anna Ferrer, Borja Penalba, Eduard Iniesta, L’Arannà i Pau Alabajos són els cinc artistes finalistes del XVII Premi Miquel Martí i Pol, dotat amb 3.000 euros per al guanyador i 1.000 per al finalista i que se sentenciarà el 13 de novembre a Barcelona. Cau de la por, de Bartomeu Obrador-Cursach, va ser el poema elegit per Anna Ferrer per a una cançó que interpreta amb Jolly Damper. La proposta de Borja Penalba va ser O tots o ningú, a partir d’un poema de Bertolt Brecht. El poema Nits de vampir, de Xavier Iniesta, va ser l’elegit per Eduard Iniesta, mentre que Flor negra, de Mercè Rodoreda, va ser l’opció que canten Anna Sala i Lara Magrinyà, L’Arannà. I Fundacions de la ràbia, d’Estellés, és el tema que interpreta Pau Alabajos.