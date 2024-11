Aitona obre les III Jornades Robert Capa amb un debat sobre la 'maleta mexicana'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La tercera edició de les Jornades Robert Capa va arrancar ahir a Aitona amb la taula redona Parlem de la maleta mexicana i la Guerra Civil, en la qual historiadors i fotoperiodistes van reflexionar sobre l’impacte de les imatges de guerra de Robert Capa, especialment les redescobertes a la denominada maleta mexicana, un conjunt de tres petites capses de cartró en les quals van quedar guardats i desapareguts, durant set dècades, fins al 1995, els negatius d’unes 4.000 fotografies de la contesa bèl·lica espanyola, entre les quals algunes de fetes al front del Segre. Diego Muñoz, Jordi Bru i Joan Ramon González van compartir amb el públic les històries que amaguen aquestes fotos, que relaten episodis de la Guerra Civil també als fronts de Madrid, Còrdova i Terol. Després del debat, Jordi Bru, reconegut per les seues singulars recreacions gràfiques bèl·liques, va presentar el llibre Soldados, amb el qual ret homenatge a combatents de diversos conflictes històrics espanyols. La primera tinent d’alcalde i regidora de Cultura, Maria Antonieta Royes, va destacar la importencia d’aquestes jornades per preservar la memòria històrica i posar en relleu el fotoperiodisme de guerra. “Les imatges de Capa no només documenten una realitat, sinó que posen rostre i context a històries personals i col·lectives que no podem permetre’ns oblidar”, va afirmar. Els visitants van poder gaudir de l’exposició de les fotos candidates als Premis Capa, que es podran veure fins dijous, quan es donaran a conèixer els guanyadors. L’ajuntament va anunciar ahir l’anul·lació de la recreació històrica prevista per avui de l’última ofensiva republicana a la Serrabrisa, davant de les males condicions del terreny a causa de les pluges.