Tàrrega reivindica el català

Tàrrega va retre homenatge ahir al cantant i activista cultural barceloní Xesco Boix (1946-1984), del qual aquest 2024 es commemora el 40 aniversari de la seua mort, en l’acte central del Correllengua, que es va traslladar a l’Espai MerCAT per la pluja. La lectura del manifest, escrit pel filòleg Jordi Badia en record de la reconeguda lingüista Carme Junyent (que va morir l’any passat) com una gran defensora del català, va anar a càrrec de Concepció Rovira, de la comissió organitzadora, i de Miquel Nadal, regidor de Cultura. La jornada es va completar amb un espectacle d’animació infantil a càrrec del grup Els Cinc Dits d’una Mà en homenatge a Xesco Boix, de qui fins ahir es va poder veure una exposició al Casal Cívic de Tàrrega i que ara seguirà la seua itinerància per Catalunya passant també per Agramunt per repassar la vida, les cançons i els contes d’aquest popular cantautor. Per culminar la jornada del Correllengua hi va haver xocolatada. La pluja va provocar finalment que s’anul·lés la tradicional Encesa de la Flama. El regidor de Cultura va posar en relleu “el gran esforç” de la comissió organitzadora del Correllengua per “preservar aquesta activitat de gran importància” perquè “la llengua catalana l’hem de defensar entre tots”.