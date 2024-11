La banda Mishima, el 15 de desembre a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mishima estrenarà el 29 de novembre la nadala El pollastre de la nit de Nadal, coincidint amb la seua tradicional gira de Nadal, aquest any amb set concerts, el de Lleida al Cafè del Teatre el 15 de desembre.

La gira de la banda liderada per David Carabén arrencarà el 14 de desembre a la Sala Zero de Tarragona i, després de Lleida, passarà per la Sala Apolo de Barcelona (dia 19), la sala Jerusalem de València (21), l’Antic Molí de Ulldecona (22), el Teatre de Lloseta de Mallorca (27) i La Mirona de Salt (28). Mishima publicarà la nadala en format digital i també en vinil, amb la versió de The Pogues de Lullaby of Barcelona com a cara B.