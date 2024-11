Manolo García ajorna el seu concert a València i destinarà la recaptació als afectats per la dana

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El músic Manolo García ha decidit, davant de les conseqüències de la dana, ajornar el seu concert previst a la ciutat de València per al proper 16 de novembre fins el 18 de gener i ha anunciat que destinarà la recaptació d’aquesta nova data als afectats.

Manolo García ha indicat en un comunicat remès aquest dijous que l’ajornament es produeix com a "mostra del profund respecte i fraternitat cap a les víctimes i els seus familiars" i ha previst la nova data per al proper 18 de gener de 2025 al pavelló Fuente San Luis.

Manolo García ha consensuat juntament amb l’organització que aquesta cita sigui un acte de suport als afectats per la catàstrofe, donant la recaptació a una organització no governamental de les que estan deixant ajuda als damnificats. Les entrades del dia 16 de novembre seran vàlides per accedir al recinte sense necessitat de canviar l'entrada. En el cas que no poguessin assistir, poden sol·licitar la devolució de les seues entrades en un termini de 15 dies a Ticketmaster.