Arrenca a Lleida el 20è festival elPetit per reivindicar el joc pel creixement dels infants

El teatre de l'Escorxador de Lleida ha acollit aquest dissabte l'estrena de la 20a edició d'elPetit, el Festival Internacional d'Arts per la Primera Infància, amb l'espectacle 'La Fabuleuse histoire de BasarKus' de la companyia francesa Cie Lamento. Enguany, el festival fa parada a 13 ciutats amb més de 100 passis programats i reivindica el joc com un element essencial per al creixement cognitiu, emocional i social dels infants. La programació del certamen a la capital del Segrià continua aquest diumenge i dilluns amb 'Nanuq', una oda al món dels somnis i l'amistat, de la companyia Cia Voël. ElPetit va néixer l'any 2005 i esdevé una selecció dels millors espectacles nacionals i internacionals dirigits a infants d'entre 0 i 5 anys.