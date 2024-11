“Som els nous Pastorets!”

El Petit Príncep, l’espectacle musical creat per Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29, arrancarà al desembre la temporada ja número 11 a Barcelona, a la sala Paral·lel 62. Un clàssic nadalenc de la cartellera catalana que, aquest proper 23 de novembre, aterrarà al Teatre de la Llotja de Lleida ni més ni menys que amb tres funcions el mateix dia. Un repte pràcticament superat ja que, a finals d’aquesta setmana, amb prou feines quedaven a la venda unes 150 de les 3.000 localitats de l’aforament.

El director musical de l’espectacle, el popular músic i compositor Manu Guix, va reconèixer a SEGRE que “mai no deixa de sorprendre’m aquest èxit”. Tot i que va assegurar que la base de tot “va ser la sort que vam tenir al triar aquesta història tan meravellosa de Saint Exupéry, un clàssic universal que emociona i en el qual tots ens sentim interpel·lats, perquè recordem el nen petit que portem dins”. I la base es prepara amb “unes cançons que agraden molt”, afegeix amb orgull sobre aquest espectacle dirigit per Àngel Llàcer. Precisament, els problemes de salut patits enguany pel popular showman l’han portat a la banqueta. Així, Manu Guix interpretarà en lloc seu el personatge de l’aviador, compartint temporada a Barcelona amb Enric Cambray. “L’Àngel s’ha pres ara un temps de descans en el teatre, però per tornar amb més força l’any que ve”, va comentar Guix. Aquest compartirà escena amb la protagonista d’El Petit Príncep, Carme Milán, i també amb una de les noves incorporacions, la guanyadora del primer Eufòria, Mariona Escoda. Això sí, “amb renovats audiovisuals i nou vestuari per no apalancar-nos en un espectacle que ja s’espera cada any per Nadal, com si fóssim els nous Pastorets!”, va concloure.